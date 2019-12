S9 E350 Monday, Dec 16, 2019

01:07:40 | 12.16.19 | NR | CC

Brie Larson talks 'Captain Marvel' clue; Brie Larson talks 'Captain Marvel' clue; Impact of new allegations on Michael Bloomberg's past sexist remarks; Charlize Theron reacts to Megyn Kelly's take on 'Bombshell'