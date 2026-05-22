Monday Night Football Schedule 2026-2027 Season: Watch on ABC & ESPN

ABC is the place to be for NFL football, specifically, Monday Night Football and Super Bowl LXI! The rich tradition of athletic competition established by ABC Sports continues with ESPN on ABC. ESPN's 2026-27 season includes 26 games: 17 Monday Night Football matchups, a Week 18 Saturday Doubleheader, and seven on NFL Network. Ten Monday Night Football games will be simulcast on ABC (seven in the first nine weeks), while the other seven air only on ESPN. The Week 18 doubleheader, also on ABC, will feature two playoff-relevant games. ESPN is back for a fourth straight season with a Wild Card game and a Divisional Round matchup—both simulcast on ABC. It's all part of ESPN's "Year of the Super Bowl," building to Super Bowl LXI on Feb. 14, 2027, live from SoFi Stadium across ESPN and ABC. See the schedule below and be sure to watch on ABC and ESPN.

WATCH THE ABC LIVESTREAM HERE

Week 1 - Monday, September 14, 2026

Denver Broncos @ Kansas City Chiefs 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 2 - Monday, September 21, 2026

New York Giants at Los Angeles Chargers 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 3 - Monday, September 28, 2026

Philadelphia Eagles @ Chicago Bears 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 4 - Monday, October 5, 2026

Atlanta Falcons @ New Orleans Saints 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 5 - Monday, October 12, 2026

Buffalo Bills @ Los Angeles Rams 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 6 - Monday, October 19, 2026

Washington Commanders @ San Francisco 49ers 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 7 - Monday, October 26, 2026

Dallas Cowboys @ Philadelphia Eagles 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 8 - Monday, November 2, 2026

Chicago Bears @ Seattle Seahawks 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 9 - Monday, November 9, 2026

Buffalo Bills @ Minnesota Vikings 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 10 - Monday, November 16, 2026

Los Angeles Chargers @ Baltimore Ravens 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 11 - Monday, November 23, 2026

Cincinnati Bengals @ Washington Commanders 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 12 - Monday, November 30, 2026

Carolina Panthers @ Tampa Bay Buccaneers 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 13 - Monday, December 7, 2026

Dallas Cowboys @ Seattle Seahawks 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 14 - Monday, December 14, 2026

Pittsburgh Steelers @ Jacksonville Jaguars 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 15 - Monday, December 21, 2026

New England Patriots @ Kansas City Chiefs 8:15 ET/5:15 PT (ABC, ESPN)

Week 16 - Monday, December 28, 2026

New York Giants @ Detroit Lions 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

Week 17 - Monday, January 4, 2027

Houston Texans @ Green Bay Packers 8:15 ET/5:15 PT (ESPN)

WATCH THE ABC LIVESTREAM HERE